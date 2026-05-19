В Венесуэле осудили ужесточение санкций США против Кубы

Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) решительно осудила ужесточение американских санкций против Кубы и призвала политические организации выступить в защиту суверенитета острова.

"Единая социалистическая партия Венесуэлы предупреждает партии и правительства стран Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира о серьезных последствиях недавних односторонних принудительных мер, введенных правительством Соединенных Штатов Америки против Кубы, и, в частности, последствий указа от 1 мая 2026 года, который доводит до крайней степени и беспрецедентного уровня экономическую, финансовую и торговую блокаду", - говорится в заявлении ЕСПВ.

Новые экономические, финансовые и торговые ограничения охарактеризованы в заявлении как "преступная агрессия", не имеющая прецедентов за более чем 60 лет блокады Кубы. Энергетическая блокада, введенная 29 января этого года, является актом агрессии, подчеркивается в тексте.

ЕСПВ обратилась с настоятельным призывом к партиям, движениям, профсоюзам, студенческим федерациям и общественным организациям мира "выступить единым политическим и дипломатическим фронтом, чтобы предотвратить попытки создать на Кубе гуманитарный кризис и использовать его в качестве предлога для эскалации агрессии, включая военную угрозу с непредсказуемыми последствиями".

Руководство правящей партии Венесуэлы подчеркнуло необходимость защиты суверенитета острова и обеспечения политической стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне.