В трех областях Украины фиксируются отключения света

Отключения электричества зафиксированы в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины из-за повреждения энергообъектов. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По его данным, отключения также фиксируют на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области. Количество обесточенных абонентов не приводится.

Еще более 160 населенных пунктов в Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях остались без света из-за непогоды.

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения электричества.