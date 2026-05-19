Эрдоган обратился с призывом к фон дер Ляйен

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о необходимости скорейшего открытия Ормузского пролива. Также политик призвал усилить международное давление на Израиль, сказано в сообщении канцелярии турецкого лидера.

«Разговор касался отношений Турции и Европейского союза, а также региональных и глобальных событий. Эрдоган подчеркнул, что Турция стремится к поддержанию режима прекращения огня и достижению мира в контексте конфликта в нашем регионе», — говорится в сообщении.

Эрдоган назвал провокации Израиля одной из причин иранского конфликта

Политик заявил, что Израиль хочет продолжения конфликтов в регионе, продолжает нарушать международное право, в том числе занимается пиратством.

Кроме того, Эрдоган обратил внимание на укрепление экономической интеграции с ЕС.

Ранее сообщалось, что после агрессии против Ирана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может сделать Турцию следующей военной целью израильтян. Об этом в апреле заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. По словам Фидана, Иран искренне «стремится к прекращению огня и осознает его необходимость».

Также сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган не перейдет от угроз ввести войска в Израиль к действию. Так считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.