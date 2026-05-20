На Западе заметили сигнал Трампу в визите Путина в Китай

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай вскоре после поездки американского лидера Дональда Трампа демонстрирует прочные связи Москвы и Пекина.

Об этом пишет газета The Guardian.

Издание обратило внимание, что российский и китайский лидеры встречались более 40 раз. По данным газеты, это значительно превышает число контактов председателя КНР Си Цзиньпина с руководителями стран Запада.

Старший аналитик по Северо-Восточной Азии Международной кризисной группы Уильям Янг заявил, что Пекин таким образом напоминает Трампу о наличии у Китая «и других прочных и надёжных связей».

Ранее президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин, где его встретил почётный караул.

В аэропорту китайской столицы российского лидера встречали дети с флагами России и КНР, а глава МИД Китая Ван И лично приветствовал Путина.