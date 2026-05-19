Туристы начали делать селфи на туше кита Тимми в Дании

Туристы на датском острове Анхольт стали делать селфи на туше горбатого кита Тимми. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что туристы забираются на тушу кита, которая была выброшена на берег. Некоторые объясняют свои действия тем, что туша является всего лишь останками животного.

«Впервые в жизни у меня была возможность взобраться на кита. Разве это священный прах? Нет, это останки животного!» – заявил один из туристов в разговоре с журналистами.

На фоне этого власти Дании выпустили предупреждение — такие действия могут быть опасны для самих туристов. Из-за процессов разложения внутри туши кита скапливаются газы, которые долгое время не могут выйти наружу из-за толстого слоя жира. В итоге накопившиеся газы в какой-то момент взрываются. Кроме того, на теле животного могут быть бактерии, а сам кит является переносчиком заболеваний.

Напомним, что кит Тимми запутался в сетях 23 марта. Его пытались спасти, но он снова застревал. В итоге его удалось отбуксировать в пролив Скагеррак, но спустя какое-то время животное все же погибло. Позже его тушу выбросило на берег острова Анхольт.