Вэнс прокомментировал возможность передачи России иранского урана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о возможной передаче иранского урана России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга в Белом доме Вэнс заявил, что такой вопрос обсуждается администрацией президента США Дональда Трампа. Он также подчеркнул, что такие вещи должны решаться во время переговоров.

Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России

«Подобные вещи обсуждаются в ходе переговоров. <...> Кто знает? Я не собираюсь давать предварительных обязательств в ходе переговоров», — заявил он.

Ранее Иран согласился передать обогащенный уран России при определенных условиях.