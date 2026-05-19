Вэнс прокомментировал возможность передачи России иранского урана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о возможной передаче иранского урана России. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время брифинга в Белом доме Вэнс заявил, что такой вопрос обсуждается администрацией президента США Дональда Трампа. Он также подчеркнул, что такие вещи должны решаться во время переговоров.
Al Hadath заявил о согласии Ирана передать обогащенный уран России
«Подобные вещи обсуждаются в ходе переговоров. <...> Кто знает? Я не собираюсь давать предварительных обязательств в ходе переговоров», — заявил он.
Ранее Иран согласился передать обогащенный уран России при определенных условиях.