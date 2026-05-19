Вэнс рассказал, чего хотят США на переговорах с Ираном

США хотят, чтобы Иран сотрудничал с Вашингтоном в процессе, который обеспечит невозможность восстановления ядерного потенциала Исламской республики. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме, сообщает Guardian.

«Мы хотим видеть не только приверженность [Ирана] отказу от ядерного оружия, но и готовность сотрудничать с нами в процессе, который не позволит иранцам спустя годы восстановить свой ядерный потенциал», — отметил он.

Вэнс подчеркнул, что США готовы заключить сделку, если Иран обязуется никогда не обладать ядерным оружием, и в противном случае американцы могут возобновить военные действия против Исламской республики.

«Это не то, чего хочет президент, и я не думаю, что этого хотят иранцы. Мы не хотим идти по этому пути, но президент готов и способен сделать это, если потребуется», — отметил он.

Также на брифинге Вэнс рассказал, что переговоры США и Ирана находятся в хорошей точке, и заявил, что конфликт в Исламской республике не является для США «вечной войной». Кроме того, он сообщил, что передача России иранского обогащенного урана не входит в планы США.

До этого президент США Дональд Трамп отметил, что на данный момент есть очень хорошие шансы на достижение договоренности с Ираном. Однако затем он допустил нанесение большого удара по Ирану.