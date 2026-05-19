На Украине вузы бьют тревогу из-за нехватки абитуриентов

Выпускные классы украинских школ полупустые, в вузах огромный недобор на инженерные, технические и другие традиционно "мужские специальности". Об этом заявил доцент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Михаил Высоцкий.

"11-е классы полупустые, потому что целыми классами ребята едут учиться за границу. Ситуация с набором по специальности, где было много ребят, очень сложная. Некоторые матери вывозят парней сейчас, потому что опасаются, что потом они не смогут выехать. Сейчас недобор почти по всем инженерным и техническим специальностям", - приводит его слова издание "Страна".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы.

Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.