МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, чтобы выразить категорический протест из-за заявления российский Службы внешней разведки (СВР), будто бы на территорию республики прибыли военные беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это подтверждает информация, размещенная на сайте министерства.

Дипломатическое ведомство заявляет, что выводы российской разведки основаны на «ранее выдвинутых РФ ложных обвинениях».

По данным латвийского МИД, главе российского посольства вручили ноту протеста. Там подчеркнули, что российская сторона продолжает распространять дезинформацию, вопреки заявлениям Риги, что власти не разрешали использовать свою территорию в интересах Киева.