Вэнс высказался о передаче России иранского урана

Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию, план США в настоящее время состоит не в этом. С таким заявлением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял", - сказал он журналистам в Белом доме. "Я видел какие-то сообщения об этом. Я не знаю, откуда они поступают, но президент [США Дональд Трамп] продолжит вести переговоры с целью достижения сделки", - добавил Вэнс.

"Так что в настоящее время план правительства США заключается не в этом, - подчеркнул он. - Иранцы никогда не поднимали вопрос об этом. Мне кажется, что вряд ли иранцы были бы очень воодушевлены этим. И я знаю, что президент тоже не слишком воодушевлен этим. Но кто знает? Я не стану давать обещаний относительно переговоров в предварительном порядке по какому-либо из конкретных вопросов".