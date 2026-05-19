Вэнс: у США и Ирана есть возможность перезагрузить отношения

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс уверен, что у США и Ирана есть возможность перезагрузить двусторонние отношения путем заключения сделки. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

"Я думаю, у нас здесь есть возможность перезагрузить отношения, которые существовали между Ираном и Соединенными Штатами в течение 47 лет. Именно об этом нас попросил президент, и именно над этим мы продолжим работать, но для танго нужны двое. Мы не будем заключать соглашение, которое позволит иранцам обладать ядерным оружием", - сказал Вэнс.