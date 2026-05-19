WSJ: страны Персидского залива не знали о готовящейся 19 мая атаке США на Иран

Несколько стран Персидского залива не были осведомлены о готовившейся 19 мая атаке США на Иран, о которой ранее сообщил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников государств региона.

Трамп ранее заявил, что решил отложить запланированный удар по Ирану после просьб лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ дать шанс переговорам с Тегераном. При этом несколько официальных лиц из стран Персидского залива сообщили газете, что не знали о якобы готовившейся атаке, которую описал американский президент.

18 мая Трамп заявил, что отказался от запланированного на следующий день удара США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают возможными договоренности с Тегераном, предусматривающие отказ республики от ядерного оружия. Трамп также заявил, что США возобновят удары по Ирану в случае, если стороны не достигнут устраивающей Вашингтон сделки.