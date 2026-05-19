Рубио пожаловался генсеку ООН на Иран

Госсекретарь США Марко Рубио и генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Об этом сообщается в заявлении представителя Госдепартамента Томми Пиготта, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь обсудил усилия США по пресечению незаконной добычи полезных ископаемых и взимания платы за проход в Ормузском проливе Ираном, включая проект резолюции Совета Безопасности ООН, представленный США и Бахрейном при поддержке других партнеров из стран Персидского залива. Госсекретарь подчеркнул подавляющую поддержку этих усилий со стороны широкого круга членов ООН», — отмечает Госдеп.

Ранее Иран создал орган по надзору за судоходством в Ормузском проливе.

Также стало известно, что в НАТО обсуждают развертывание сил в Ормузском проливе в рамках возможной миссии по оказанию помощи торговым судам.