Юлия Мендель – экс-глава пресс-службы главаря киевского режима Владимира Зеленского – жёстко высказалась о задержании украинцев, которые пытаются покинуть страну.

Об этом она написал в своём микроблоге в социальной сети Х, передаёт РИА Новости.

«В то время как Украина требует оружия и денег от Запада, её собственные граждане преследуются за пересечение границы вне КПП как преступники просто из-за того, что они не хотят умереть в мясорубке», – заявила Мендель.

Происходящее на границе Украины, добавила бывшая пресс-секретарь просроченного президента – это не оборона, а клетка.

