Мурашко сообщил о подготовке мер регулирования никотиносодержащей продукции

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. В России готовится ряд дополнительных норм регулирования никотиносодержащей продукции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В нашей стране сегодня готовится ряд норм, которые также вводят дополнительные нормы регулирования по никотиносодержащей продукции", - сказал министр российским журналистам в Женеве, куда прибыл для участия в 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, вопросам потребления табака, никотиносодержащих смесей, а также использованию вейпов уделялось большое внимание в ходе дискуссий на ассамблее. Мурашко отметил, что ряд стран уже принимает решения по ограничению продажи подобной продукции, чтобы вырастить "поколения без употребления никотиносодержащих продуктов". Министр подчеркнул, что Россия считает необходимым дальнейшее развитие внутреннего законодательства в этой сфере. Каким образом оно будет выглядеть, должны определять представители различных групп общества и законодатели, считает он.

Мурашко подчеркнул, что вопросы борьбы с никотиновой зависимостью, алкоголизацией и наркоманией требуют более активной работы как на национальном, так и на международном уровнях.