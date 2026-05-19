Страны G7 обратились к Украине

Главы финансовых ведомств и центральных банков (ЦБ) государств «Группы семи» (G7) призывают Украину к проведению реформ, направленных на борьбу с коррупцией, достижение верховенства права и противодействие теневой экономике. Коммюнике опубликовано на сайте Евросовета.

«Мы призываем Украину к неуклонному прогрессу в реализации программы реформ, направленных на укрепление верховенства закона, государственного управления, борьбу с коррупцией и детенизацию экономики. Выполнение структурных критериев программы МВФ, включая ограничение льгот по НДС, будет иметь важное значение не только для повышения привлекательности Украины для внешнего капитала, но и для усиления мобилизации внутренних доходов», — говорится в документе.

Также страны G7 призвали власти Украины усилить импульс реформ, чтобы способствовать созданию благоприятной среды для инвесторов и поддерживать промышленность республики, в том числе в оборонном секторе.

