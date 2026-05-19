Охранники Пашиняна увели с митинга кричавшего ему пенсионера

С места проведения предвыборного митинга Никола Пашиняна оттащили пожилого мужчину, кричавшего в адрес премьер-министра. Об этом сообщает онлайн-издание «Ишханутюн».

«Призываю полицейских: всех, кто пришел для того, чтобы мешать, — выводите, пусть занимаются своими делами», — сказал он.

Пенсионера увели. Пожилой мужчина обвинял правительство Пашиняна в гибели его внука. В январе 2023 года при пожаре в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих, одним из которых и был внук участника митинга.

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сорвался на крик во время предвыборной встречи в Ереване после резкой критики со стороны местной жительницы. Инцидент попал на видео и быстро разошелся в сети. Спор начался из-за обвинений в адрес властей на фоне событий последних лет.