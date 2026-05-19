В ЕС назвали одно решение Германии опаснее «российской угрозы»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение властей Германии о перевооружении армии несет большую опасность, чем «российская угроза». Об этом он написал в социальной сети X.

Таким образом Филиппо прокомментировал новость издания Cerifa о желании Германии построить самую мощную армию Европы. По мнению французского политика, такое решение означает уход Берлина от военной доктрины Германии, которая сложилась после Второй мировой войны.

«Это несравненно опаснее для нас, чем так называемая "российская угроза"! Всякий раз, когда Германия перевооружается, то это всегда заканчивается очень плохо для Франции и для мира!», — заявил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Китай.