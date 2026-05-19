США обвинили в том, что они опускают факт оказания помощи Киеву в борьбе с РФ

Политический обозреватель Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik рассказал, с какой целью Запад оказывает Украине помощь в «борьбе» с коррупцией.

По мнению эксперта, иностранные антикоррупционные структуры на Украине уже давно перестали быть инструментом, направленным на реальное противодействие коррупции. Он считает, что они превратились в часть политического пиара и раздела влияния.

Ищенко обратил внимание на то, что Америка показывает, что ведет борьбу с коррупцией, а, когда в Европе начинают спрашивать, куда уходят деньги, им показывают рейтинги и рассказывают о том, как Украина «растет» в борьбе с коррупцией.