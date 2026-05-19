Постпред КНР при ООН Фу Цун заявил о теневой дипломатии Китая по Украине
Китай поддерживает контакты с Россией, Украиной и другими сторонами для урегулирования конфликта. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам дипломата, Пекин участвует в так называемой теневой дипломатии и пытается создать условия для достижения мира.
Он добавил, что китайская сторона ведёт масштабную работу по мирному урегулированию и рассчитывает на скорое завершение конфликта.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик.
Также Небензя отметил, что Москва не видит со стороны Киева сигналов о готовности к продвижению в вопросе урегулирования.