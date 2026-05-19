Китай признался в теневой дипломатии по Украине

Китай продолжает активную посредническую деятельность в попытках добиться урегулирования украинского конфликта, используя для этого каналы непубличного взаимодействия. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель КНР при организации Фу Цун.

«Китай поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира», — передает РИА "Новости" слова дипломата.

Пекин подчеркивает, что ведет обширную работу со всеми вовлеченными игроками, стремясь приблизить момент окончания боевых действий. По словам представителя КНР, главной целью такой дипломатии остается выработка единой позиции, которая позволит сторонам вернуться за стол переговоров.

Китайская сторона на протяжении последних лет неоднократно выступала с инициативами по мирному урегулированию, настаивая на необходимости учитывать «законные интересы безопасности» всех участников конфликта. Официальный Пекин при этом подчеркивает, что его деятельность направлена на создание условий для политического решения, которое исключало бы дальнейшую эскалацию и привело к установлению прочного мира в регионе.