В Китае сообщили о посланном Трампу сигнале в Храме Неба

Китай показал президенту США Дональду Трампу свою силу через почетный караул в Храме Неба. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на китайское издание Sohu.

Как объяснили авторы издания, во время визита Трампа в Храме Неба присутствовал почетный караул. По ходу визита солдаты стояли неподвижно — не шевелились и даже не моргали. При этом, рядом с ними стоял специальный самолет с работающим двигателем.

По мнению авторов Sohu, это является «четким сигналом» Трампу. В статье говорится о том, что китайские военные могут часами стоять «вбитые в землю, как стальные гвозди» даже в экстремальных условиях. При этом западных солдат в статье назвали «болтающими и сидящими в телефонах».

В статье также говорится о том, что армия КНР является народной, а служба для солдат — «не профессия, а честь».

