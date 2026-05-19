Стало известно о роли Зеленского в освобождении Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский организовал сбор средств на освобождение бывшего главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники.

«Зеленский приложил немало усилий, чтоб организовать сбор средств на освобождение своего соратника», — пишут журналисты.

Уточняется, что если бы не вклад украинского лидера, то Ермак продолжал бы сидеть под стражей.

Ранее за Андрея Ермака был внесен полный залог в размере 140 миллионов гривен лишь спустя несколько дней после помещения под стражу в СИЗО. Украинский журналист Михаил Ткач писал, что существенную часть залога внесла руководительница Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Тапанова, работавшая юристом в связанной с Ермаком компании.

Кроме того, залог в несколько миллионов гривен внес одногруппник экс-главы офиса президента Украины Сергей Свириба. Средства также внес актер Григорий Гришкан в размере всего лишь 666 гривен.