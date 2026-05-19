В визите Путина в Китай увидели послание для Вашингтона

Приезд президента РФ Владимира Путина в Пекин в мае не является случайностью, так как он состоялся всего через несколько дней после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом заявил в интервью CNBC старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университет Эд Прайс.

По словам Прайма, приездом в Китай Путин хочет подтвердить позицию России как ближайшего геополитического союзника Пекина.

«Это напоминание американцам о том, что, да, вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас», — сказал он.

По мнению эксперта, Путин также может добиваться дипломатической поддержки России в конфликте на Украине.

«Пока у президента Путина есть территориальные амбиции на Западе, то есть на Украине, ему необходимо добиваться дипломатических успехов на Востоке, то есть в Китае. Это еще один способ сказать, что президент Путин ведет долгую игру для российского государства, в которой он максимально сближается с Китаем, одновременно борясь с тем, что он считает угрозой, а именно с НАТО в Восточной Европе», — добавил он.

СМИ отмечает, что в ходе визита Путин будет обсуждать с Си Цзиньпином не только геополитические, но также энергетические и торговые связи.

Ранее сообщалось, что Путин будет находиться в Китае с государственным визитом в период с 19 по 20 мая.