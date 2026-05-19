Эстония свалила вину за украинский дрон на Россию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за инцидент с украинским беспилотником, сбитым в воздушном пространстве балтийской республики.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», — утверждает Цахкна.

Ранее глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил факт уничтожения БПЛА, уточнив, что целью был перехват аппарата, который, по данным властей, был запущен с территории Украины. Согласно сообщению Минобороны, в операции по нейтрализации дрона был задействован румынский истребитель.

В Финляндии отреагировали на инциденты с дронами ВСУ

МИД Украины официально принес извинения Эстонии. Киев объяснил инцидент тем, что дрон сбился с курса из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Инциденты с появлением украинских беспилотников в эстонском небе фиксируются не впервые. Так, в марте сообщалось о столкновении дрона с трубой электростанции вблизи границы с Россией, а в апреле на севере республики были обнаружены обломки другого аппарата. Несмотря на регулярное появление украинской техники, власти Эстонии последовательно заявляют, что не выдавали разрешений на использование своего воздушного пространства для операций против российских объектов.