Поляки запаниковали из-за стрельбы по дронам возле украинской границы

Вооруженные силы Польши поспешили успокоить запаниковавших жителей города Хрубешув, заметивших активность авиации и дроном в небе на населенным пунктом вблизи границы с Украиной.

© Московский Комсомолец

«Уверяю вас — это запланированные военные учения с использованием систем ПВО. Это не связано с каким-либо объектом, пересекающим польскую границу», — заявил пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, передает РИА "Новости".

Поводом для беспокойства граждан послужили видеозаписи, появившиеся в социальных сетях. Очевидцы утверждали, что наблюдали пролеты истребителей и вертолетов, за которыми последовали беспилотные аппараты.

«Я наблюдал три беспилотника. Все они летели рядом с воинской частью в Хрубешуве. Рядом с последним беспилотником были слышны выстрелы, как будто солдаты пытались его сбить», — поделился наблюдениями один из местных жителей в сети.

Военное командование, отвечая на запрос телеканала Polsat, подтвердило проведение тренировок, однако детальных подробностей о причинах использования боевого оружия в ходе учений в черте города не предоставило. Городские власти к данному моменту не выступили с официальными обращениями к населению, что, по словам самих горожан, лишь усиливает тревожные настроения.