Жителям Уганды запретили рукопожатия из-за смертельной лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы физического контакта при приветствии после подтверждения двух случаев заражения вирусом Эбола в республики. Об этом сообщила газета Nile Post со ссылкой на постоянного секретаря ведомства Диану Атвине.

Данная мера призвана сократить физический контакт и предотвратить дальнейшее распространение вируса. Атвине также рекомендовала населению строго соблюдать гигиенические меры: часто мыть руки с мылом, использовать антисептики и немедленно сообщать о подозрительных симптомах, таких как лихорадка, рвота, кровотечение и сильная слабость.

Один из зараженных умер в больнице в Кампале, второй проходит лечение. Оба заболевших являются гражданами Уганды. Эпицентром текущей вспышки Эболы является восточная часть Демократической Республики Конго, граничащая с Угандой. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

анее руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил беспокойство скоростью распространения вируса Эбола. Он подчеркнул, что впервые в истории объявил режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ. Что представляет собой вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения — в материале «Вечерней Москвы».