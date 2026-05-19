Белый дом выделит из бюджета $1,7 млрд на компенсации жертвам режима Байдена

Администрация Белого дома анонсировала создание компенсационного фонда в размере $1,7 млрд для сторонников MAGA, которые пострадали от действий минюста в период президентства Джо Байдена. Как сообщает Metro, решение было принято в рамках урегулирования иска действующего главы государства к Налоговой службе (IRS) из-за утечки его налоговых деклараций. Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш назвал этот шаг "законным механизмом для того, чтобы жертвы политических репрессий и злоупотреблений могли быть услышаны и добиться справедливости". Однако демократы и правительственные наблюдатели уже пообещали бороться с этим, по их мнению, "коррумпированным" соглашением, которое будет финансироваться за счет налогоплательщиков. В частности, конгрессмен-демократ Джейми Раскин назвал инициативу "кормушкой" и заявил, что это "вымогательство с целью изъять $1,7 млрд из казны и перелить их в гигантский теневой фонд для частной армии" президента, включая участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.