В Гренландии начали отказываться от приема в американском консульстве

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался участвовать в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в Нууке. Об этом он заявил в интервью газете Sermitsiaq.

По словам Нильсена, окончательного коллективного решения власти автономии пока не принимали, однако лично он на мероприятие не пойдет. Премьер уточнил, что не может говорить за остальных членов правительства Гренландии.

Как пишет Sermitsiaq, прием в честь открытия нового здания консульства США запланирован на 21 мая. Американская сторона уже разослала приглашения. При этом, по данным источников издания, многие приглашенные решили отказаться от участия в мероприятии.

Газета напоминает, что в 2020 году, когда консульство США возобновило работу в старом здании, ситуация была другой. Тогда на прием пришли несколько представителей правительства Гренландии, включая самого Нильсена, который в тот момент занимал министерский пост.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако в последние годы отношения вокруг острова обострились после заявлений президента США Дональда Трампа. Американский лидер неоднократно говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии в ответ заявляли, что рассчитывают на уважение своей территориальной целостности и предостерегали Вашингтон от попыток захвата острова.