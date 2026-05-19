Евросоюз активно прорабатывает идею назначения специального посланника по урегулированию конфликта на Украине, однако эта инициатива может столкнуться с жестким противодействием Вашингтона.

© Московский Комсомолец

Как сообщает телеканал Euronews, нет никаких гарантий, что американская сторона согласится признать легитимность такого представителя и допустить его к обсуждению ключевых вопросов.

«На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», — подчеркивает издание.

Идея назначения дипломата, который мог бы наладить контакт с Москвой, ранее озвучивалась лидерами Франции, Италии и Финляндии. Несмотря на растущее желание европейских стран выйти на прямой диалог с Россией для завершения боевых действий, внутри самого Евросоюза единства по этому вопросу нет.

Так, депутат Европарламента и экс-главнокомандующий силами обороны Эстонии Рихо Террас в феврале открыто назвал саму концепцию спецпосланника бесполезной, заявив, что «его никто не стал бы слушать».

Скепсис по отношению к европейским посредникам разделяют и в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 30 января подчеркнул, что российская сторона традиционно открыта к дипломатии, однако текущий состав лидеров Евросоюза вызывает серьезные сомнения в возможности достижения каких-либо договоренностей.