Индийский миллиардер Адани согласился отдать миллиарды за закрытие дела в США

Минюст США официально отказался от уголовного преследования индийского миллиардера Гаутама Адани, которого ранее обвиняли в организации масштабной коррупционной схемы в сфере солнечной энергетики. Как сообщает The Independent, решение было принято после того, как бизнесмен пообещал инвестировать в американскую экономику $10 млрд и создать 15 тысяч рабочих мест.

Прокуроры пояснили, что решили не тратить дополнительные ресурсы на дальнейшее разбирательство по уголовным обвинениям в адрес богатейшего человека Индии. Теперь ходатайство должно быть одобрено судом. Этому решению предшествовали многомесячные переговоры с участием старших прокуроров и юристов бизнесмена, а также урегулирование претензий со стороны американских финансовых регуляторов.

В понедельник Минфин США объявил о заключении мирового соглашения с Adani Enterprises на $275 млн по предполагаемым нарушениям иранских санкций, а на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла гражданское дело Адани после того, как он согласился на штраф без признания вины: если суд удовлетворит ходатайство прокуроров, Гаутам и его племянник Сагар Адани заплатят соответственно $6 млн и $12 млн.

Изначально обвинения, выдвинутые в 2024 году при президенте США Джо Байдене, выглядели крайне серьезно: прокуратура утверждала, что Адани и его сообщники организовали подкуп индийских чиновников на $265 млн ради получения контрактов на поставку солнечной энергии, а затем ввели в заблуждение американских инвесторов. Защита настаивала на том, что дело является экстерриториальным, поскольку все его стороны — индийские, а ценные бумаги не торговались на биржах США. Группа Adani последовательно отрицала все нарушения.