«Мы близки»: Нетаньяху об уничтожении организаторов терактов 7 октября

После терактов 7 октября 2023 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что «все до единого организаторы резни будут уничтожены». Он объявил, что цель почти достигнута. Армия обороны контролирует 60 процентов Газы, и с момента перемирия, заключённого при посредничестве США, по данным ООН, погиб 871 палестинец. Стороны обвиняют друг друга в нарушениях.

© Московский Комсомолец

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль близок к достижению ключевой цели войны в Газе — уничтожению всех организаторов терактов 7 октября. Его заявление прозвучало после того, как Израиль заявил об убийстве высокопоставленного командира ХАМАС Эззедина Аль-Хаддада в результате авиаудара в секторе Газа, продолжив свою кампанию против руководства группировки ХАМАС.

Нетаньяху напомнил, что после нападения 7 октября, в котором, по подсчётам, в Израиле погиб 1221 человек, он пообещал выявить и ликвидировать всех до единого организаторов резни и захвата заложников. Теперь, по словам премьер-министра, Израиль очень близок к завершению этой миссии, назвав Хаддада «презренным террористом».

Напомним, что израильские военные и разведывательные службы начали кампанию против высокопоставленных политических лидеров группировки и командиров боевиков в Газе и по всему региону, взяв на себя ответственность за убийство нескольких лидеров ХАМАС, включая бывшего политического руководителя Исмаила Ханию, а также Яхью Синвара и Мохаммеда Дейфа.

Израильские авиаудары также были направлены против боевиков ХАМАС в Ливане и высокопоставленных командиров «Хезболлы», включая бывшего главу организации Хасана Насраллу.

Нетаньяху подтвердил, что израильские силы в настоящее время контролируют 60 процентов территории Газы и продолжают расширять своё оперативное присутствие. Это происходит несмотря на то, что согласно условиям заключённого при посредничестве США соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, вступившего в силу с 10 октября, израильские войска должны были отойти к так называемой «жёлтой линии», оставив за собой контроль над более чем 50 процентами палестинской территории.

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что они держат ХАМАС в своих руках, точно знают свою миссию и гарантируют, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу для Израиля. Военная кампания Израиля, начавшаяся после октябрьских нападений 2023 года, унесла жизни по меньшей мере 72 763 человек в Газе, большинство из которых были гражданскими лицами, по данным министерства здравоохранения территории, действующего под руководством ХАМАС. Сейчас несмотря на октябрьское прекращение огня, и военные Израиля, и ХАМАС обвиняют друг друга в нарушении перемирия, причём с начала действия договоренности о прекращении огня было убито, по меньшей мере, 871 палестинца, и за тот же период израильские военные заявили, что в Газе были убиты шесть солдат.