Украинский омбудсмен призвала в 10 раз увеличить штрафы за русский язык
Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила десятикратно увеличить штрафы для «системных нарушителей» языкового законодательства, которые не реагируют на предупреждения.
По мнению Ивановской, существующие штрафы, составляющие от 3,4 до 5,1 тысячи гривен за первое нарушение и от 8,5 до 11,9 тысячи гривен за повторное, «для определенного сегмента бизнеса нечувствительны». Предложения по радикальному увеличению штрафов уже внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
— Умножить штрафы на 10 — это вполне рабочий вариант для систематических нарушителей, — передает слова Ивановской РИА Новости.
Языковые активисты ранее пришли на рынок на улице Петровка в Киеве в поисках русскоязычных книг. Граждане в комбинезонах опечатывали торговые точки, в которых находили произведения с нарушениями. Она также назвали недовольную пожилую женщину «кацапкой».
Украинский президент Владимир Зеленский ранее отказался закреплять русский язык на территории страны как государственный, о чем требовала российская сторона в рамках урегулирования военного конфликта.
Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское и международное законодательства не имеют инструментов, с помощью которых можно было бы запретить русскоязычную музыку.