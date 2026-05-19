Пока вы не уснули: страна НАТО впервые сбила украинский БПЛА, причина трагедии на Байкале

СМИ: Си Цзиньпин сказал, что Путин «может пожалеть» о начале СВО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время визита в Пекин провел «широкие переговоры» с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которых обсуждалась Украина. Господин Си заявил хозяину Белого дома, что президент РФ Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о решении начать СВО на Украине, пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

Другие подробности беседы по украинскому вопросу не приводятся.

«Истошный лай»: Медведев ответил на заявления прибалтийских политиков

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на недавние заявления политиков из стран Прибалтики. В своем Telegram-канале он заявил, что чем «меньше размер, тем более истошный лай».

Медведев напомнил о недавнем заявлении главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что ЕС следует воздержаться от переговоров с РФ до тех пор, пока Украина не добьется успехов на фронте. Также он вспомнил о словах главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о необходимости «показать русским» и прорваться в Калининград.

На Западе назвали лидера среди мировых валют

Западные СМИ назвали российский рубль лучшей мировой валютой, потому что он продемонстрировал лучший результат роста относительно доллара. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом издание прореагировало на укрепление рубля к доллару на 12% — это стало лучшим результатом по этому показателю среди всех валют мира. Как сообщает источник, причиной такого роста стали высокие цены на энергоносители на фоне конфликта в Иране.

Мерц высказался о визите Путина в Китай

Власти Германии очень внимательно следят за визитом президента России Владимира Путина в Китай, но в целом не ожидают изменений в стратегических отношениях Москвы и Пекина.

"Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом президента Путина в Пекин", - сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

В ЕС предложили пересмотреть срок действия ограничений против России

Европейский союз рассматривает возможность продления санкций против России с шести месяцев до одного года. Лидеры блока намерены обсудить эту инициативу на саммите в Брюсселе в середине июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

По данным издания, предложение возникло после того, как пост премьер-министра покинул Виктор Орбан. Венгерский политик ранее регулярно блокировал подобные решения, используя процесс в своих интересах.

В ВОЗ сделали грозное предупреждение о новой пандемии

Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся не только более частыми, но и более разрушительными. На это указывает Глобальный совет по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка.

Согласно отчету совета, который посвящен устойчивости мира к пандемиям, мир не стал защищеннее от этой угрозы, а вспышки инфекций всё сильнее воздействуют на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу.

Раскрыта возможная причина трагедии на Байкале

Катер с 14 пассажирами на борту мог перевернуться на Байкале из-за перегруза. Возможную причину трагедии раскрывает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что судно-амфибия «Хивус» с воздушной подушкой вмещает всего десять человек, поэтому из-за перевеса оно могло опрокинуться.

Страна НАТО впервые сбила украинский беспилотник

Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией. Об этом заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, передает ERR.

«Мы задействовали необходимые меры, и истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил этот беспилотник», — сказал он.

На Западе началась паника после заявления Минобороны России

Западные страны выразили серьезную обеспокоенность в связи с началом трехдневных учений российских ядерных сил, которые проходят, в том числе, на территории Белоруссии.

Как сообщает британское издание Daily Express, подобные действия Москвы вызвали значительный резонанс в международном сообществе.

Власти России собрались ввести новую пошлину

В 2026 году в России может заработать экспортная пошлина на алмазы. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его процитировал ТАСС.

Моисеев уточнил, что тарифы затронут не все камни, а только «экономически эффективные» в границах страны. По его словам, речь идет о защитной мере. После того, как Россия вошла во Всемирную торговую организацию, то едва не потеряла эту отрасль.

