Украина извинилась за пролеты своих дронов над Прибалтикой

Украина вновь вынуждена была принести извинения за свои дроны, пролетающие над странами Прибалтики.

"Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты", - сказал представитель МИД Украины Георгий Тихий на брифинге для журналистов.

Извинения украинской стороны последовали после заявления главы эстонского Минобороны Ханно Певкура о ликвидации, предположительно, запущенного с Украины беспилотника, который 19 мая вошел в небо над Эстонией со стороны Латвии. Воздушная тревога объявлялась в нескольких уездах в южной, восточной и юго-восточной частях Эстонии.

Ранее подобные извинения в адрес Эстонии, Латвии, Литвы, а также Финляндии за падение на их территории украинских дронов с обещаниями больше не допускать "непреднамеренных инцидентов" приносил глава украинского дипведомства Андрей Сибига.

Однако ситуация не меняется. Украинские БПЛА, пытающиеся атаковать Россию, продолжают появляться в небе Прибалтики. Часть их разбилась в Литве, Латвии и Эстонии. В начале мая сразу два БПЛА рухнули на территории Финляндии. В то же время в министерствах иностранных дел этих стран отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на РФ.