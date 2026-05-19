Украина извинилась за пролеты своих дронов над Прибалтикой
Украина вновь вынуждена была принести извинения за свои дроны, пролетающие над странами Прибалтики.
Извинения украинской стороны последовали после заявления главы эстонского Минобороны Ханно Певкура о ликвидации, предположительно, запущенного с Украины беспилотника, который 19 мая вошел в небо над Эстонией со стороны Латвии. Воздушная тревога объявлялась в нескольких уездах в южной, восточной и юго-восточной частях Эстонии.
Ранее подобные извинения в адрес Эстонии, Латвии, Литвы, а также Финляндии за падение на их территории украинских дронов с обещаниями больше не допускать "непреднамеренных инцидентов" приносил глава украинского дипведомства Андрей Сибига.
Однако ситуация не меняется. Украинские БПЛА, пытающиеся атаковать Россию, продолжают появляться в небе Прибалтики. Часть их разбилась в Литве, Латвии и Эстонии. В начале мая сразу два БПЛА рухнули на территории Финляндии. В то же время в министерствах иностранных дел этих стран отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на РФ.