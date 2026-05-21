Китай высказался о поставках оружия Тайваню

Китай занимает последовательную и однозначную позицию по вопросу возможных поставок американских вооружений острову Тайвань. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай занимает последовательную и четкую позицию касательно поставок оружия США китайскому региону Тайвань", - подчеркнул он на брифинге, комментируя ситуацию по итогам визита в КНР президента США Дональда Трампа.

Как уточнил китайский дипломат, более детальные разъяснения по указанной проблеме может дать Министерство обороны Китая. Прежде Пекин неоднократно подчеркивал неприемлемость продажи вооружений острову.

Кроме того, Го Цзякунь прокомментировал намерение американского лидера позвонить главе тайваньской администрации Лай Циндэ для обсуждения предполагаемой сделки о поставках острову американских вооружений.

"Китай решительно против официальных контактов США с Тайванем и продажи ему оружия США - это неизменная, четкая и твердая позиция, - сказал он. -

Китай настаивает, чтобы Соединенные Штаты надлежащим образом выполняли важные договоренности, достигнутые в ходе встречи лидеров двух стран, выполняли свои обязательства в соответствии с их заявлениями, с максимальной осторожностью подходили к решению вопроса Тайваня, прекратили посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость острова, конкретными действиями поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе, способствовали стабильному развитию китайско-американских отношений".

Ранее Трамп заявил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином возможную поставку Тайваню американского оружия на $14 млрд, но еще не принял окончательного решения по этой сделке. Он отметил, что не хотел бы, чтобы Соединенные Штаты вступали в войну с КНР из-за того, что Тайвань решит обособиться от материкового Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.