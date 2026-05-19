Во Франции вспомнили печальный исторический опыт перевооружения Германии

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что перевооружение Германии представляет для Франции и всего мира большую угрозу.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Когда Германия перевооружается, это всегда заканчивается (очень) плохо для Франции и всего мира!» — сказано в публикации.

По словам Филиппо, подобные процессы несут куда большую опасность для региона, чем «мнимая российская угроза».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус не смог дать четкого ответа, на что были потрачены 111 миллиардов евро, выделенные на крупную программу перевооружения армии.