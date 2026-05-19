Трамп решил не наносить удары по Ирану: что об этом пишут зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене удара по Ирану по просьбе союзников в Персидском заливе, отметив, что у иранской стороны осталось мало времени для заключения «приемлемого соглашения». Как ситуацию на Ближнем Востоке оценивают зарубежные СМИ, разбирался «Рамблер».

После нападения США и Израиля на Иран 28 февраля остается закрытым Ормузский пролив, через который ранее на нефтяные рынки шла значительная часть энергоносителей. Сторонам удалось договориться о перемирии, но пока нет прорыва в урегулировании конфликта. Накануне Трамп предупредил, что, если Тегеран не сделает Вашингтону более выгодное предложение, то США возобновят ракетные удары.

Через несколько часов после своего заявления американский лидер сообщил, что отменил запланированный удар по Ирану по просьбе союзников в Персидском заливе, добавив, что ведутся «серьезные переговоры», пишет Bloomberg.

«Я отложил это на некоторое время, надеюсь, навсегда, но, возможно, и на какое-то время, потому что у нас были очень важные переговоры с Ираном. Посмотрим, к чему они приведут», - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме.

При этом, по информации агентства, президент приказал Пентагону быть готовым к «крупномасштабному наступлению», если не будет достигнуто «приемлемое соглашение».

А Associated Press обратило внимание на то, что Дональд Трамп неоднократно устанавливал для Тегерана сроки, а затем отменял их. При этом президент назвал нынешнюю паузу - «очень позитивным моментом», заметив, что отменяет атаку по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

«А министр иностранных дел Ирана ранее заявил, что главным препятствием на пути к соглашению является отсутствие доверия», - отмечается в статье.

В Иране уже дали понять, что готовятся к возможному возобновлению ударов, и не будут колебаться в вопросе нанесения серьезного ущерба как соседям, так мировой экономике, пишет The New York Times.

По мнению экспертов, которые привело издание, в случае возобновления военных действий Тегеран может запускать десятки или сотни ракет в день, чтобы «эффективно противостоять противнику, а также изменить расстановку сил».

Так, эксперты ожидают, что с помощью ударов по нефтяным месторождениям, нефтеперерабатывающим заводам и портам в Персидском заливе Тегеран нанесет ущерб мировой экономике и надавит на Трампа. Также Иран может открыть «второй морской фронт», взяв под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит десятая часть мировой торговли.

Официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия уже предупредил, что Иран готов открыть новый фронт против США, пишет информационное агентство ISNA.

«Если враг совершит глупость и снова попадет в ловушку сионистов и предпримет новое нападение на наш любимый Иран, мы откроем против него новые фронты, используя новое вооружение и новые методы», - заявил он, заверив, что Исламская Республика «неуязвима и непобедима».

В свою очередь агентство Reuters констатировало, что США и Иран фактически оказались втянуты в войну на истощение. При этом пакистанский источник издания отметил, что стороны «продолжают менять свои позиции». Однако, по его словам, «у нас не так много времени».