Переводчик из Пекина Джонни Ву заявил, что столица Китая провела масштабную подготовку к визиту российского президента Владимира Путина. Об этом Ву рассказал «Аргументам и фактам».

Официальный визит Путина в Пекин состоится 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания Россией и Китаем Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Президент России и лидер Китая Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, а также «обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам». В мае 2026 года также состоялся визит президента США Дональда Трампа в Пекин.

Мерц высказался о визите Путина в Китай

Ву рассказал, что в преддверии визита Путина на главном проспекте Пекина - Чанъаньцзе - установили российские флаги. По его словам, многие местные жители удивились, поскольку не ожидали, что сразу после Трампа Пекин посетит российский президент.