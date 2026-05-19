Киев ответил на заявление СВР об атаке из Латвии

Министерство иностранных дел Украины официально отвергло обвинения со стороны России в подготовке атак на российские объекты с использованием инфраструктуры Латвии.

Спикер ведомства Георгий Тихий в своем аккаунте в соцсети X заявил, что информация о планах Киева использовать территорию стран Балтии не соответствует действительности.

«В последних ложных заявлениях Москвы, обвиняющих Украину в подготовке атак против России с территории Латвии, нет ни слова правды. Мы официально их опровергаем», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Тихого, Украина не задействует и не планирует задействовать латвийское воздушное пространство или наземную инфраструктуру для проведения военных операций. Представитель МИД также назвал подобные сообщения частью «более широкой пропагандистской кампании», направленной на дестабилизацию общественного мнения в Прибалтике.

Ситуация вокруг использования территории стран Балтии для запуска беспилотников остается напряженной на фоне участившихся инцидентов. Ранее сообщалось, что украинские дроны периодически оказываются в воздушном пространстве стран Балтии в ходе рейдов на Россию, однако в Киеве утверждают, что это является следствием работы российских систем радиоэлектронной борьбы, а не осознанным выбором маршрутов через территории государств НАТО.

Ранее Служба внешней разведки России выступила с заявлением о том, что украинские военные операторы уже размещены на ряде латвийских баз, включая «Адажи», «Селию» и «Лиелварде». В ведомстве подчеркнули, что подобные действия осуществляются с согласия латвийских властей и нацелены на повышение эффективности ударов по российским тыловым регионам.

В пресс-бюро СВР России также заявили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия.

В свою очередь, официальная Рига также поспешила откреститься от данных обвинений, назвав их дезинформацией.

При этом сегодня опять сразу в нескольких районах Латвии — в Цесисском, Гулбенском и Смилтенском краях - объявили воздушную тревогу. А система противовоздушной обороны Эстонии впервые сбила над своей территорией украинский беспилотник.