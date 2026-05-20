В России сделали заявление о совмещении Арменией членства в ЕС и ЕАЭС

Армения не сможет совмещать членство в Европейском союзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Это то же самое, что танцевать на двух свадьбах, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Конечно, одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению, — отметил он. — Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», — подчеркнул дипломат.

Галузин отметил, что нынешние шаги Еревана противоречат духу союзнических отношений. Кроме того, он заявил, что в Москве вызывают вопросы евроориентированная политика Армении, учитывая враждебную риторику Евросоюза.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что Ереван не намерен предпринимать резких шагов в отношениях с Москвой. По его словам, у него дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.