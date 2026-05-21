В Армении арестован карабахский активист, споривший с Пашиняном

В Армении арестован карабахский активист Артур Осипян — тот самый, кто накануне спорил с премьер-министром Николой Пашиняном. Его перевели в изолятор временного содержания, сообщил адвокат Роман Ерицян в социальных сетях.

«Судья Шахвердян задержал Артура Осипяна на 2 месяца», — написал адвокат.

По его словам, в ближайшее время в отношении Осипяна изменят процессуальные действия, предъявят обвинения и передадут дело в суд. Сейчас телефон активиста выключен, а страница в соцсетях удалена.

Накануне Пашинян во время предвыборной агитации в Арабкирском районе вступил в перепалку с местными жителями, в том числе с Осипяном. Премьер оскорбил его и назвал мошенником — так он ответил на обвинения в коррупции.

Осипян был задержан 18 мая 2026 года. Также Пашинян поспорил с местной жительницей, обвинившей его в потере родины и гибели людей.

Артур Осипян — карабахский активист, известный своей критикой политики Никола Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха. После военного конфликта 2020 года и потери контроля над регионом в 2023 году в Армении неоднократно проходили акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппоненты обвиняют Пашиняна в капитуляции перед Азербайджаном. Сам премьер, в свою очередь, называет критиков агентами влияния и противниками государственности. Арест Осипяна произошёл в разгар предвыборной кампании, что вызывает вопросы о политической мотивированности уголовного преследования, отмечают местные правозащитники.