«Продал Родину»: новые детали в скандале вокруг Пашиняна

Дочь Арпине Согоян, которая публично обвинила Никола Пашиняна в продаже Родины, объяснила, почему ее мать выступила против премьер-министра Армении. Ее слова приводят «Известия».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сорвался на крик во время предвыборной встречи в Ереване после резкой критики со стороны местной жительницы, врача-гинеколога Арпине Согоян. Видеозапись этого инцидента быстро разошлась в соцсетях.

По словам Татев Согоян, ее мать счастлива, что смогла высказать Пашиняну все, что она думает о его политике и о том, что происходило в Нагорном Карабахе.

«Как отметила мама, у ее выступления были два основных мотива. Во-первых, это непрекращающаяся пораженческая политика и потеря Арцаха (Нагорного Карабаха). Во-вторых — личный мотив: в этой проданной войне мама без вести потеряла родного брата — подполковника медицинской службы Гранта Папикяна», — пояснила девушка.

Она отметила, что Пашинян не смог дать содержательный ответ и впал в «неадекватное состояние» после того, как ее мать заявила, что он «продал Родину». При этом Татев Согоян рассказала, что уже появился «политический приказ — уволить ее мать из больницы, где она работает уже около 30 лет».

Напомним, что осенью 2020 года после крупнейшего обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение, в рамках которого армянская сторона уступила территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

А в 2023 году Армения согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года. В январе 2026 года министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян сообщил, что из Нагорного Карабаха в Армению вернулись все еще остававшиеся там армяне.