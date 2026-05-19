В еще одной стране Прибалтики объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха

В пяти регионах Латвии объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха.

Об этом сообщает Delfi.lv в Telegram.

«В Краславском, Прейльском, Лудзенском, Резекненском и Вецпиебалгском краях объявлено о возможной угрозе в воздушном пространстве», — говорится в публикации.

Уточняется, что жители данных регионов получили оповещения в виде сообщений. Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были приведены в действие.