В еще одной стране Прибалтики объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха
В пяти регионах Латвии объявили предупреждение о возможной угрозе с воздуха.
Об этом сообщает Delfi.lv в Telegram.
«В Краславском, Прейльском, Лудзенском, Резекненском и Вецпиебалгском краях объявлено о возможной угрозе в воздушном пространстве», — говорится в публикации.
Уточняется, что жители данных регионов получили оповещения в виде сообщений. Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были приведены в действие.