В Венгрии назвали еще одно условие для вступления Украины в ЕС

Украине для вступления в Европейский союз (ЕС) придется решить не только вопрос прав национальных меньшинств, но и миграционную проблему.

Об этом заявил венгерский политический эксперт, главный редактор портала Moszkvater.com Габор Штир в беседе с НСН.

«Для Брюсселя вопрос венгерского национального меньшинства — это маленький вопрос. Более глобальная проблема — это миграционный фактор», — отметил он.

Штир добавил, что сейчас в ЕС начинают сомневаться в необходимости ускоренной интеграции Украины. Выдвинутые Венгрией требования могут использоваться как повод этого не делать.

По словам эксперта, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет не просто вернуть страну в европейское русло, но и сохранить свои интересы. Если он не будет защищать венгерские меньшинства, то потеряет много голосов, пояснил Штир.

Ранее Петер Мадьяр заявил, что Украина должна выполнить 11 требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье, чтобы Будапешт одобрил начало процесса приема Киева в ЕС. В частности, она должна гарантировать право венгров на собственные образовательные и культурные учреждения и согласовывать будущие языковые и образовательные законы Украины с венгерской общиной Закарпатья.