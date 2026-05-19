В Чехии женщину задержали за демонстрацию флага СССР

Противница съезда Судетской ассоциации немецких эмигрантов принесла советский флаг на заседание городского совета Брно. Об этом сообщает чешское информационное агентство ČTK.

По данным источника, женщина выступила в блоке вопросов от граждан.

«Вас будут судить за сотрудничество, за подрыв республики и за сговор с иностранной державой», — приводит агентство ее слова.

После этого она развернула советский флаг. Протестующую вывели из зала полицейские, которые установили ее личность, сообщает ČTK. Несколько ее сторонников собрались вокруг женщины и потребовали, чтобы правоохранители забрали и их.

По информации агентства, полиция проведет расследование, поскольку демонстрация советского флага может быть пропагандой коммунистического режима. С января 2026 года в Чехии действует обновленная статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за продвижение движений, подавляющих права человека, включая коммунизм. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.