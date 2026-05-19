«Суровая участь» Макрона: что стоит за выборами президента Франции в 2027 году
Несмотря на то, что до президентских выборов во Франции еще почти год, в стане правящей партии уже идет негласная борьба за право стать преемником Эммануэля Макрона. Кто претендует на пост главы государства, и что станет с нынешним французским лидером, рассказал aif.ru политолог Павел Данилин.
Президентские выборы во Франции должны пройти в апреле 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как уже дважды занимал президентский пост. По данным французских СМИ, сейчас Макрон не проявляет «особого энтузиазма» по поводу кандидатов в президенты страны. Однако в качестве предпочтительных вариантов им рассматриваются мэр Гавра Эдуар Филипп и бывший премьер-министр, нынешний лидер парламентской фракции Габриэль Атталь.
По мнению политолога Павла Данилина, больше всего шансов у Габриэля Атталя, так как, по данным осведомленных источников, они с Эммануэлем Макроном «являются очень близкими людьми».
При этом Эдуар Филипп является более самостоятельной фигурой. У него есть своя политическая база, репутация и потенциал. Однако Макрону нужен преемник, которого он сможет контролировать, считает политолог.
Что ждет Макрона после отставки?
Эммануэль Макрон после того, как перестанет быть президентом и лишится иммунитета, может повторить судьбу экс-главы страны Николя Саркози и его ждет «более суровая участь», прогнозирует Павел Данилин.
Он отметил, что Саркози «отделался сравнительно легко», отсидев в тюрьме всего 20 дней, однако у Макрона за плечами пенсионная реформа, вызвавшая многомиллионные протесты, разгромившие Париж «желтые жилеты» и скандальные коррупционные схемы.
Напомним, что Николя Саркози был помещен в тюрьму Санте 21 октября 2025 года для отбывания пятилетнего срока, к которому он был приговорен по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании. 10 ноября того же года апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении бывшего главы государства под судебный контроль.