«Суровая участь» Макрона: что стоит за выборами президента Франции в 2027 году

Несмотря на то, что до президентских выборов во Франции еще почти год, в стане правящей партии уже идет негласная борьба за право стать преемником Эммануэля Макрона. Кто претендует на пост главы государства, и что станет с нынешним французским лидером, рассказал aif.ru политолог Павел Данилин.

Президентские выборы во Франции должны пройти в апреле 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, так как уже дважды занимал президентский пост. По данным французских СМИ, сейчас Макрон не проявляет «особого энтузиазма» по поводу кандидатов в президенты страны. Однако в качестве предпочтительных вариантов им рассматриваются мэр Гавра Эдуар Филипп и бывший премьер-министр, нынешний лидер парламентской фракции Габриэль Атталь.

По мнению политолога Павла Данилина, больше всего шансов у Габриэля Атталя, так как, по данным осведомленных источников, они с Эммануэлем Макроном «являются очень близкими людьми».

«Не зря Макрон продвигал его даже тогда, когда это шло не на пользу ему самому. Поэтому, я думаю, что Макрон сделает ставку на Атталя. Что касается шансов, если они опять приложат все силы, чтобы народный фронт нелегитимным образом отстранить от участия, то шансы будут», — пояснил эксперт.

При этом Эдуар Филипп является более самостоятельной фигурой. У него есть своя политическая база, репутация и потенциал. Однако Макрону нужен преемник, которого он сможет контролировать, считает политолог.

Что ждет Макрона после отставки?

Эммануэль Макрон после того, как перестанет быть президентом и лишится иммунитета, может повторить судьбу экс-главы страны Николя Саркози и его ждет «более суровая участь», прогнозирует Павел Данилин.

«Саркози очень быстро отсидел и вышел. С Макроном все будет немного иначе. И здесь не будет иметь значение, будет ли Атталь президентом или нет», — пояснил политолог.

Он отметил, что Саркози «отделался сравнительно легко», отсидев в тюрьме всего 20 дней, однако у Макрона за плечами пенсионная реформа, вызвавшая многомиллионные протесты, разгромившие Париж «желтые жилеты» и скандальные коррупционные схемы.

Напомним, что Николя Саркози был помещен в тюрьму Санте 21 октября 2025 года для отбывания пятилетнего срока, к которому он был приговорен по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании. 10 ноября того же года апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы и помещении бывшего главы государства под судебный контроль.