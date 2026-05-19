Грузия потребовала разъяснений от ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, руководителю Евросовета Антониу Коште и председателю Европарламента Роберте Метсоле, в котором просит Брюссель объяснить, чем был оправдан жестокий разгон митинга в Копенгагене.

Речь идет о разгоне митинга, который состоялся 14 мая у здания датской компании Maersk. Собравшиеся обвиняли компанию в поставках оружия Израилю. Полицейские силой разогнали пикет, используя дубинки и собак.

"Госпожа Урсула, господин Антониу, госпожа Роберта, я обращаюсь с вопросом к вам, как к представителям высших институтов Евросоюза: как вы оцениваете то насилие, которое было в столице Дании, Копенгагене, когда с участниками мирной демонстрации сначала расправились дубинками, а потом против них использовали собак?" - сказал Кобахидзе на брифинге.

Как отметил глава грузинского правительства, на фоне происходящего Европа может стать эталоном нарушения основных прав и свобод человека.

"Те тяжелейшие кадры, которые мы увидели, как жестоко разгоняет полиция демонстрантов, ясно показали международному сообществу тревожную реальность. Если в течение долгих лет Европа считалась эталоном демократии, прав человека, свободы слова и выражения, а также защиты других фундаментальных ценностей, сегодня еще больше проглядывает противоположная тенденция. Существующее положение дел создает опасность, что Европа может стать эталоном пренебрежения ценностями и грубых нарушений, а не их защиты", - добавил Кобахидзе.

Для Грузии, как и для любой другой страны, которая привержена демократическим ценностям, категорически неприемлемы как насилие, которое было в Копенгагене, так и тот факт, что Евросоюз больше не защищает фундаментальные принципы, на которых был основан, подчеркнул грузинский премьер.