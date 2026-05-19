Сын основателя сети магазинов одежды Mango задержан по подозрению в убийстве отца

Сын основателя сети магазинов одежды Mango задержан по подозрению в убийстве своего отца. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе испанской полиции.

— Подтверждаем задержание, — приводит слова правоохранителей ТАСС.

Испанский миллиардер Исак Андик погиб в горах в провинции Барселона на 71-м году жизни 14 декабря. Бизнесмен скончался в муниципалитете Кольбато провинции Барселона, когда находился на экскурсии вместе со своей семьей. Андик считался богатейшим человеком автономного сообщества Каталония.

Еще в октябре прошлого года в издании El Pais сообщили, что бизнесмена мог убить собственный сын. Дело о гибели бизнесмена официально было закрыто. Однако в марте 2025 года суд поспособствовал возобновлению расследования: инстанция захотела еще раз изучить обстоятельства произошедшего. На злополучную прогулку Андик отправлялся вместе с сыном Джонатаном. Следствие ведет суд города Марторель в провинции Барселона. Пока у правоохранителей нет убедительных улик против Андика-младшего, однако у полиции вызвали подозрения его противоречивые показания.