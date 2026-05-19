Привез «дырку от бублика»: в США высмеяли итоги визита Трампа в Пекин

Американский комик Джон Стюарт высмеял итоги визита президента США Дональда Трампа в Пекин, отметив, что Трамп приписал главе Китая Си Цзиньпину собственные слова. Об этом сообщает Variety со ссылкой на эпизод программы Стюарта The Daily Show.

После переговоров Трампа и Си в Пекине журналисты спросили президента США о результатах его визита. По словам Трампа, Си назвал «чудом» результаты его работы на посту президента.

«Он [Си] сказал, что мы сейчас - самая горячая, самая крутая страна во всем мире», - подчеркнул Трамп. «Ну да, так он и сказал. Нет, я серьезно спрашиваю - он правда так сказал? Потому что эта цитата звучит уж слишком в твоем стиле. Си прямо так и сказал: «Горячее вашей страны нет. Вам только не хватает бального зала?»», - обратился Стюарт к Трампу.

Как отметил комик, по итогам визита в Китай Трамп заявил, что самое главное, чем он обзавелся, - это «отношения».

«То есть вообще ничем? Ты привез дырку от бублика! Ты полетел в Китай... Я понятия не имею, насколько далеко этот Китай, но это далеко! Ты лично полетел туда, чтобы бросить вызов нашему главному сопернику, сверхдержаве, на фоне обострения торговой и геополитической напряженности, а все, с чем ты вернулся, - это «лайк»», - возмутился Стюарт.

По итогам визита американской делегации Си и Трамп договорились развивать «конструктивные китайско-американские отношения стратегической стабильности». Трамп заявил, что заключил в Пекине «фантастические торговые соглашения, выгодные для обеих стран».

В интервью Fox News Трамп заявил, что Китай согласился заказать 200 самолетов Boeing. Это станет первой за почти десять лет закупкой коммерческих лайнеров американского производства со стороны КНР. Однако это оказалось меньше, чем ожидали многие аналитики. После того как эти заявления прозвучали в эфире, акции Boeing упали более чем на четыре процента.